Überstunden für Regierungsklausur, 1-2-3-Ticket in Finalisierungsphase

Es kam, wie viele bereits im Vorfeld befürchtet hatten. Die zweitägige Regierungsklausur von Schwarz-Grün ließ neben der Erstellung eines Corona-Impfplans und den aktuellen Jochberg-Wirren sowohl am ersten als auch am gestrigen zweiten Sitzungstag kaum Raum, andere Regierungspläne für das erste Halbjahr durchzuackern. Zwar konnten einzelne Landesräte zumindest ihre Arbeitsvorhaben anreißen – Zeit, um in die Tiefe zu gehen, blieb jedoch kaum. Und so heißt es nun für LH Günther Platter (VP), LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) und Co. nachsitzen. Dies soll in Form einer um zwei bis drei Stunden verlängerten Regierungssitzung am kommenden Dienstag geschehen. Dort sollen dann auch jene noch ausstehenden Regierungsbeschlüsse nachgetragen werden, die eigentlich bereits gestern hätten gefasst werden sollen. Für Platter ist das allerdings normal, „man kenne die Berichte in groben Zügen bereits“.