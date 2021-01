Der Vorhang zu – und alle Fragen offen für Österreichs Theater

Innsbruck, Wien – Seit der Videokonferenz von Vizekanzler Werner Kogler und Kulturstaatssekretärin An­drea Mayer (beide Grüne) mit den Leitern von Wiens großen Schauspielhäusern am späten Dienstagnachmittag ist klar: Das baldige Aufsperren von Kulturinstitutionen ist mehr als unwahrscheinlich. „Wer damit rechnet, geht an der Realität vorbei“, sagte Herbert Föttinger, Direktor des Theaters in der Josefstadt, nach dem Hintergrundgespräch – und konstatierte eine gewisse „Schockstarre“ angesichts des Auftretens der neuen, deutlich ansteckenderen Virus-Variante B.1.1.7, die klarmache: „Es wird eine neue Strategie geben müssen.“

Für Tirols größten Bühnenbetrieb heißt das zum wiederholten Mal: zurück an den Start. Die laufende und die kommende Spielzeit müssen neu gedacht werden. „Wir haben dazu mehrere Szenarien vorbereitet und gehen nun erneut in die Planung – aber damit auch wieder in eine ungewisse Zukunft“, sagt ­Reitmeier.

An den Wiener Bühnen zieht man ein ähnliches Fazit. Burgtheater-Direktor Martin Kušej kritisiert das „Hin und Her der politischen Entscheidungen“. „Solange die Entscheidungen so wenig belastbar und die Rahmenbedingungen für den Theaterbesuch so unklar sind, entsteht neben den Kosten nur weiter Verunsicherung“, so Kušej. Wie am Tiroler Landestheater wollte man auch am Burgtheater ab 29. Jänner wieder vor Publikum spielen.