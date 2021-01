Kritik an Gemeinde-Obolus für Skibusse im Zillertal

Hintergrund ist ein Gemeinderatsbeschluss. In der Dezember-Sitzung wurden in Zell unter Punkt 2 die Subventionen für diverse Vereine beschlossen sowie das Ansuchen über eine finanzielle Zuwendung für den Skibusbetrieb der Zeller Bergbahn behandelt. Seit vielen Jahren bezuschusst die Gemeinde Zell den Skibusbetrieb. Mit 8:4 Stimmen wurden 27.000 Euro dafür beschlossen, die im Laufe des Jahres ausgezahlt werden sollen. Je nachdem, in welchem Umfang der Skibusbetrieb heuer aufgrund der Corona-Beschränkungen benötigt wird, wird sich diese Summe aber reduzieren. „Die Bergbahnen haben jahrelang Millionen verdient. Ein Hotelbesitzer muss ja auch selbst schauen, wie die Gäste zu ihm kommen“, meint Steiner, der die Subvention lieber woanders einsetzen würde: „Wir haben großen Sanierungsbedarf in der Gemeinde und brauchen für Kindergarten, Volksschule, Gemeindewohnhaus und Lehrerhaus Geld.“