Schneesicherheit ermöglicht neue Loipen in Angerberg und Wörgl

Wörgl – Wenige Winter waren in den vergangenen Jahren schneereich genug, um in Wörgl Langlaufloipen einrichten zu können. Ab sofort dürfen Sportler aber fix mit einer Bahn rechnen. Der Tourismusverband Ferienregion Hohe Salve konnte in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Wörgler Flughunde ein neues Beschneiungskonzept auf die Beine stellen. Eine 1,1 Kilometer lange Loipe wartet nun im Bereich der Sprungschanze auf all jene, die ihre Langlauf-Fähigkeiten trainieren wollen. „Auf der Bahn muss man nur wenige Höhenmeter überwinden, sie ist daher super für Anfänger geeignet“, schildert TVB-Geschäftsführer Stefan Astner. Für Beschneiungsanlage, Schneedepot und Loipenpräparierung investiert der Verband heuer 35.000 Euro. Möglich sei dies durch die tatkräftige Unterstützung der Wörgler Flughunde, spricht Astner dem Verein Dank aus.

In den vergangenen Jahren habe dieser den Touristikern bereits mit der vereinseigenen Schneekanone ausgeholfen, wenn es zu wenig Naturschnee für die Loipen in den Nachbargemeinden gab. Die alte Anlage hat nun ausgedient: „Für uns ist das eine wunderbare Möglichkeit, einfacher und effizienter Schnee zu produzieren, damit unser Nachwuchs direkt an der Sprunganlage für den Langlauf trainieren kann“, freut sich Alois Taxacher, stv. Obmann der Wörgler Flughunde, über die Kooperation. Aktuell betreut der Verein 20 (teilweise Weltcup-erfahrene) Kinder und Jugendliche in Skisprung und Langlauf bzw. Nordischer Kombination – besonders die Förderung von Mädchen liege den Flughunden am Herzen.