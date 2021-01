Prostituierte tappten in Falle der Innsbrucker Polizei

Innsbruck – Das illegale Innsbrucker Rotlichtmilieu ist in den vergangenen Tagen wieder einmal in den Fokus der Polizei geraten. Für die ausgeforschten Prostituierten wurde es besonders teuer, da sie durch ihre Tätigkeit auch gegen die geltenden Covid-Beschränkungen verstoßen haben. Kurios: Die Damen kamen diesmal selbst zur Polizei.

„Normal besuchen wir die Frauen ja an ihren Arbeitsplätzen in Wohnungen und Hotelzimmern“, erzählt Polizeijurist Florian Greil, Leiter der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung. Doch am Dienstag vereinbarten die als Freier getarnten Beamten des Strafamtes mit den Prostituierten Termine in der Maximilianstraße. „Praktischerweise befindet sich dort die Polizeiinspektion Innere Stadt, wo dann gleich die Anzeigen aufgenommen werden konnten.“ Die erste Pros­tituierte war eine Rumänin, die sich von einem Landsmann zum Treffpunkt chauffieren ließ. „Der Fahrer wurde als Beitragstäter ebenfalls angezeigt“, erzählt Greil. Nach Abschluss der Amtshandlung bestellten die Beamten eine Bulgarin zum Treffpunkt in der Maximilianstraße. Die Prostituierte kam zwar allein, hatte aber noch eine Strafe von früher offen. Insgesamt ließ sie rund 1200 Euro in der Polizeikasse.