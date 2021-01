Begegnungszone: Heftige Kritik der Opposition

Innsbruck – Noch immer wirkt die Polit-Debatte rund um die temporäre Verordnung der Begegnungszone in der Innsbrucker Innenstadt nach. BM Georg Willi behauptete in einer Aussendung, wie berichtet, dass das Gutachten von Verfassungsjurist Heinz Mayer aufgrund einer falschen Annahme zustande gekommen war. Worauf Mayer aber klarstellte, dass dies nichts am eigentlichen Umstand, einer rechtswidrigen Verordnung, ändere.