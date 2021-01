Auf die Sonnenseite des Schmirntales: Skitour zum Sumpfkopf

So kommt man hin: Von Schmirn bzw. St. Jodok geht’s zuerst mit dem Auto hinauf in Richtung Hochgeneiner Hof. Eigentlich bis zur ehemaligen Jausenstation Edelraute.

Dort startet die Tour beim kostenfreien Parkplatz, der ca. Kapazität für 20 Autos bietet. Falsch oder doch richtig? Ohne Navigationssystem wären wir heute noch nicht am Parkplatz und am Sumpfkopf angelangt, denn ein bisschen kompliziert ist die Zufahrt auf der Bergstraße schon.

Im Tal unten ist es noch schattig, hier heroben scheint schon die Sonne. In Anbetracht der tiefen Temperaturen ist das auch gut so. Vom Parkplatz marschieren wir etwa 100 Meter entlang der Asphaltstraße in Richtung Westen bis zu einer Wiese. Dort, entlang der Spuren, geht es hinauf in Richtung Sumpfkopf, der bereits in Fluchtlinie oberhalb zu sehen ist. Zu Beginn mäßig steil empor kürzen wir bald durch den Wald ab. Wer will, kann auf dem Forstweg bleiben.