Regierungskoalition in Italien geplatzt

Während in Italien die Zahl der Coronavirus-Todesopfer die Schwelle von 80.000 Toten überschritten hat, stürzt in Italien in eine Regierungskrise. Die Splitterpartei „Italia Viva“ um Expremier Matteo Renzi trat am Mittwoch aus der Regierungskoalition aus. Die beiden Renzi-Ministerinnen - Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti - reichten ihren Rücktritt ein. Grund sind Divergenzen über das milliardenschwere Corona-Hilfsprogramm „Recovery Plan“, das die Regierung in der Nacht auf Mittwoch verabschiedet hat.