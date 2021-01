Außenminister Schallenberg reist nach Äthiopien

Erstmals nach fast einem Jahr reist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wieder in ein nicht-europäisches Land. Am Donnerstag und Freitag besucht Österreichs Chefdiplomat Äthiopien, wo er sich unter anderem für ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen in die Konfliktregion Tigray einsetzen will. Die humanitäre Situation in dem langjährigen Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (EZA) ist äußerst angespannt.