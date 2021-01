FC Bayern im DFB-Pokal gegen Zweitligist Kiel out

Rekordgewinner FC Bayern München ist im DFB-Pokal in der zweiten Runde überraschend ausgeschieden. Der Spitzenreiter der deutschen Fußball-Bundesliga verlor am Mittwoch beim Zweitliga-Dritten Holstein Kiel mit 5:6 im Elfmeterschießen und kassierte erstmals seit 17 Jahren im DFB-Pokal eine Niederlage gegen eine klassentiefere Mannschaft. Nach 90 und 120 Minuten war es 2:2 gestanden.

Serge Gnabry aus Abseitsposition (14.) und Leroy Sane (48.) per Freistoß trafen in der regulären Spielzeit für die Gäste aus München, bei denen David Alaba in der 106. Minute eingewechselt wurde. Der Außenseiter aus dem Norden zeigte eine starke Vorstellung und kam durch Fin Bartels (37.) und Hauke Wahl (95.) jeweils zum Ausgleich.