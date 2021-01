EuGH urteilt über Regeln bei Abschiebung von Minderjährigen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Donnerstag über die Frage, wie vor der Abschiebung von Minderjährigen verfahren werden muss. Ein Gericht in den Niederlanden ist mit dem Fall eines Asylbewerbers aus Afrika befasst, dem die Behörden ein Aufenthaltsrecht verwehren. Es bat den EuGH um Auslegung des EU-Rechts.