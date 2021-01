Hermann Nitsch soll in Bayreuth „Die Walküre“ inszenieren

Und Nitsch ist im Opernbereich beileibe kein Eleve, inszenierte er doch bereits 1995 an der Staatsoper Massenets „Herodiade“, 2007 Schumanns „Faust“-Szenen in Zürich oder zeichnete 2001 für Bühnenbild und Kostüme bei Philip Glass‘ „Satyagraha“ in St. Pölten verantwortlich. Ein weiteres Indiz für das Nitsch-Engagement in Bayreuth dürfte der Umstand sein, dass der Künstler für Juli eine neue Inszenierung seines Sechstagespiels in seinem Schloss in Prinzendorf angekündigt hat - ursprünglich ab dem 26. Juli, was aber „aus Termingründen“ vor Kurzem um drei Wochen, auf den 5. Juli, nach vorne verlegt wurde.