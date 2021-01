Lindner sieht sich auf Kurs, Traktormiete via Blockchain

Der Tiroler Traktorenhersteller Lindner hat sich in Kundl eine zusätzliche Firmenfläche gesichert.

Kundl – „Wir können uns nicht beschweren“, sagt David Lindner. Der Marketing-und Exportleiter des gleichnamigen Traktorenherstellers in Kundl sieht das Familienunternehmen im laufenden Geschäftsjahr, das bis Ende März 2021 läuft, auf Kurs: „Der Einsatz der Traktoren war in der Corona-Zeit intensiv. Wir haben daher momentan kein Nachfrageproblem.“ In den letzten Monaten sei man vielmehr gefordert gewesen, den Rückstand, der sich im Frühjahr mit dem weltweiten Ausbruch der Pandemie und den dadurch entstandenen Lieferengpässen ergeben hatte, wieder aufzuholen. Inzwischen sehe es danach aus, dass die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres erreicht werden dürften, als Lindner rund 82 Millionen Euro umgesetzt hat. Der damalige Mitarbeiterstand von 239 Beschäftigten werde sich wahrscheinlich leicht steigern.