Kitzbühel will Lösung beim Sportpass

Kitzbühel – Er ist ein Erfolgsmodell. Kitzbühel bietet seit vielen Jahren seinen Familien einen eigenen Sportpass an. Zu einem besonders attraktiven Preis können die Familien das Freizeitangebot in der Region nutzen. Mit an Bord sind auch die Nachbargemeinden Reith, Kirchberg, Aurach, Jochberg, Mittersill.