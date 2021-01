„Wir alle wollen wieder normal leben“: Corona-Impfungen im Lienzer Spital

Martin Schmidt, ärztlicher Leiter am Bezirkskrankenhaus Lienz, empfiehlt nicht nur dem medizinischen Personal, sich impfen zu lassen.

Lienz – Im Bezirkskrankenhaus Lienz hat man wie in anderen Krankenanstalten Tirols mit freiwilligen Covid-19-Impfungen für das Personal begonnen. „Wir waren mit 70 Corona-Patienten auf der Normalstation und weiteren acht auf der Intensivstation einmal bereits an unserer Leistungsgrenze“, berichtet Martin Schmidt, der ärztliche Leiter und Primar an der psychiatrischen Abteilung.