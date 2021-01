Touristiker im Oberland startklar für die Zeit nach dem Lockdown

Reizvolle Motive in der Winterlandschaft entdecken Fotofreunde derzeit in Nauders.

Jammern war am Mittwochabend trotzdem nicht zu hören bei der gut besuchten Vollversammlung im Saal der MS Prutz-Ried – weder auf hohem noch auf niedrigem Niveau. Im Gegenteil: Die Funktionäre um Obmann Armin Falkner und Geschäftsführerin Michaela Gasser-Mark richteten ihren Blick in die Zukunft, auf die Zeit nach dem Lockdown. „Ob wir im März oder noch später wieder Gäste begrüßen dürfen, wissen wir derzeit nicht“, sagte Falkner. „Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir das Jahr 2021 nicht so schlecht abschließen wie befürchtet.“