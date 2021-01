Covid-Impfstoff – Verdünnt, aber nicht geschüttelt

Innsbruck – Früher Nachmittag im Wohnheim Innere Stadt am Innsbrucker Innrain. Die Vorbereitungen für die Corona-Impfung sind in vollem Gange. Am Vormittag wurde das Personal geimpft (rund 70 % der 48 Mitarbeitenden), nun sind die Bewohner an der Reihe: 50 von 60 wollen sich impfen lassen.