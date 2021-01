Teile der Fassade des Alten Landhauses stürzten in Hof

Innsbruck – In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Teile der Gebäudefassade des Alten Landhauses in Innsbruck in den Innenhof gekracht. Das Mauerwerk hatte sich gelöst, verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Trümmer landeten in einem nicht zu den öffentlichen Verkehrsflächen zählenden Bereich.