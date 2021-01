Tiroler Aschbacher wird früher ESA-Chef

In diesem Jahr liege der Fokus auf dem Erstflug der Rakete Vega C, der bislang kleinsten europäischen Trägerrakete, bei der die ESA schon zwei Fehlstarts verzeichnen musste. Außerdem stehe 2021 im Zeichen der Vorbereitung für den Erstflug der Ariane 6 im kommenden Jahr. Sie ist Europas Hoffnungsträger im All und ein Prestigeprojekt. „Ich werde mich auch darauf konzentrieren, was die nächste europäische Rakete danach sein wird“, so Aschbacher.