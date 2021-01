Auch Tiroler Bürgermeisterinnen soll einjährige Karenz offen sein

Innsbruck – Im Land Salzburg soll es in Kürze so weit sein. Wie der dortige Landespressedienst auf TT-Anfrage bestätigt, soll dem Salzburger Landtag in seiner Sitzung am 3. Februar eine Novelle des Salzburger Bezügegesetzes vorgelegt und aller Voraussicht nach beschlossen werden. Was unspektakulär klingt, hat weitreichende Folgen. Wird doch damit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die rechtliche Möglichkeit eröffnet, in Karenz gehen zu können.