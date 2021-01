Suche nach Lösung für Regierungskrise in Italien

In Italien zeichnet sich keine rasche Lösung der Regierungskrise ab. Regierungschef Giuseppe Conte werde am Montag der Abgeordnetenkammer über die Entwicklung berichten, verlautete am Donnerstag aus Parlamentskreisen in Rom. Er könnte laut Insidern die Vertrauensfrage stellen und sich am Dienstag dafür neue Unterstützer im Senat suchen. Damit könnte er versuchen, sein drittes Kabinett aufzubauen. Der parteilose Jurist ist seit Juni 2018 als Premier im Amt.