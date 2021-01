Conte stellt am Montag die Vertrauensfrage im Parlament

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte geht in der von der Splitterpartei Italia viva verursachten Regierungskrise in die Offensive. Der Premier werde am Montag in der Abgeordnetenkammer auftreten und danach die Vertrauensfrage stellen, teilte das Parlament am Donnerstagabend mit. Conte sucht offenbar nach einer Mehrheit für sein mittlerweile drittes Kabinett. Der parteilose Jurist ist seit Juni 2018 im Amt und hat bereits einen Koalitionswechsel überstanden.