O’Keefe fordert von Haien jetzt schon den Play-off-Geist

Bewies in den letzten Spielen seine feine Klinge – Max Gerlach will seine Torjägerqualitäten auch in der Fremde unter Beweis stellen.

Innsbruck –Sollte nichts Außergewöhnliches passieren (Salzburg hat bei sechs Punkten Vorsprung bislang drei Spiele weniger als Dornbirn ausgetragen), stehen die Top five der ICE Hockey League, die auf direktem Weg ein Play-off-Ticket lösen, bereits vorzeitig fest. Für die Innsbrucker Haie geht es in den verbleibenden neun Runden darum, so viele Bonuspunkte wie möglich für die Qualifikationsrunde zu ergattern.

Nach einer längeren Niederlagenserie weckte zuletzt ein 6:3-Sieg gegen Graz ebenso Hoffnungen wie der Form­anstieg von Max Gerlach, der in den letzten beiden Partien gleich dreimal getroffen hat: „Ich hatte schon die ganze Saison meine Chancen. Ich versuche mich einfach besser zu bewegen und in bessere Positionen zu bringen“, erklärt der 22-jährige US-Amerikaner, der sich seine feine Schusstechnik „schon früh beim Aufwachsen in Texas“ angelernt an: „Jetzt schaue ich mehr auf meine Hände und das Körperspiel“, führt Gerlach aus, der den Haien („wir haben gute Leader in der Kabine“) auch in Wien und Fehervar alles zutraut: „Es macht nichts aus, gegen wen wir spielen. Wir haben ein gutes Team, das überall was holen kann.“