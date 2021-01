Einsteiger neu definiert: Generationswechsel beim Dacia Sandero

Wien – Was ein Auto heute angeblich alles zu sein hat, bemüht sich das Gros der Hersteller uns laufend ausgiebig zu erklären – das Wichtigste vergessen sie dabei meistens: dass es vor allem für andere leistbar sein muss. Diesem Thema hat sich die Renault-Tochter Dacia verschrieben. Das Konzept von weniger Firlefanz, aber genug Nutzen hat sich in den vergangenen sechzehn Jahren seit dem Neustart der Marke als außerordentlich erfolgreich erwiesen. Der erste Sandero war in Österreich ab 2008 zu haben und wurde mit dem Basispreis von 7990 Euro rasch zum Bestseller. Seine Enkel-Generation macht nun zwölf Jahre später und mit beträchtlich mehr Ausstattung zu einem Einstiegspreis ab 8490 Euro sogar die Inflation lächerlich. Auch wenn das Basismodell nur mit eher mauen 65 PS und ohne Radio daherkommt – selbst mit dem stärkeren 90-PS-Turbobenziner in Topausstattung plus Navigationssystem und ein paar weiteren Optionen aus der Aufpreisliste werden es kaum mehr als 13.000 Euro.