WLV im Tiroler Oberland: Mit vollem Kampfgeist gegen die Naturgefahren

Imst, Landeck – An Aufgaben mangelt es nicht, bestätigt der Gebietsbauleiter Oberes Inntal der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV), Daniel Kurz. Seit seinem Dienstantritt in dieser Funktion vor drei Jahren habe es „Sommer wie Winter kein Normaljahr“ gegeben, unterstreicht Kurz. „Wir sind in unseren Aufgaben sehr von den Ereignissen getrieben. Aufgrund der Dringlichkeit nach Lawinen- oder Murabgängen müssen wir ständig unsere Prioritätenliste neu überarbeiten“, zeigt Kurz auf. 2020 blieb man – abseits der Pandemie – von großen Katastrophen in den Bezirken Landeck und Imst verschont.

Als „besonders knackig“ bezeichnet der erfahrene Diplomingenieur die Bauaufträge in Quarantäne-Zonen wie in Kappl oder Sölden. „Wir konnten in Sölden an der Rettenbachverbauung zwei Partien zusammenfassen. Nach einem kurzen Baustopp wurde von 6 bis 22 Uhr im Schichtbetrieb an der Fertigstellung gearbeitet, bevor die Schneeschmelze im Mai voll eingesetzt hat“, lobt Kurz auch seine Bauteams.