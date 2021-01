Schneeräumung: Das große Schaufeln geht vielen Tirolern zu langsam

In Landeck sind – auch in den kommenden Tagen – Dutzende Bagger und Lkw im Einsatz, um die Schneemassen zu räumen.

Innsbruck, Landeck, Wörgl – Nach den massiven Schneefällen ging gestern in ganz Tirol das große Räumen weiter. Bauhofmitarbeiter, Straßenmeistereien und viele andere Helfer arbeiteten unter Hochdruck, kamen vielfach aber kaum mit dem Freiräumen und Ausschaufeln nach. Und so mangelte es gestern in Teilen des Landes auch nicht an Kritik von Bürgern, denen es zu langsam geht.