Stardirigent Simon Rattle will Deutscher werden

Er habe kürzlich eine Glückwunschnachricht erhalten, die das BR-Symphonieorchester als „das ehrlichste und menschlichste von allen“ bezeichnete. „Das kann ich nur unterstreichen“, lobte Simon Rattle als frisch designierter Chefdirigent ab 2023 die neuen Kollegen am Freitag vor Journalisten. Nach München wird der 65-Jährige dennoch nicht umziehen. „Berlin ist meine Heimat - so einfach ist das“, so Rattle, der von 2002 bis 2018 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker war.