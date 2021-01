Öffi-Verbindung zwischen Mieminger Plateau und Inntal kommt

Mieming, Mötz, Stams – Auf dem Mieminger Plateau, konkret in der Gemeinde Mieming, fehlt der direkte Anschluss mit Öffis ans Inntal. Dieser Mangel ist bereits seit einiger Zeit Thema und nimmt erst 2021 konkrete Formen an. Der VVT (Verkehrsverbund Tirol) konnte ein Konzept vorlegen, das sowohl in Mieming als auch vorgestern in Mötz auf die Zustimmung der Gemeindevertreter stieß.