Navi-Umleitung mit Tücken: Neue Straße wird zum Schleichweg

Angath – Navigationsgeräte haben ihre Tücken. Das weiß jeder Autofahrer, sobald er sich erstmals auf dem „kürzesten Weg“ im Schritttempo durch kleine Gassen einer Stadt bewegt hat, obwohl er auf der etwas längeren Umfahrungsstraße das Gaspedal durchdrücken könnte. Der „kürzeste“ und eventuell scheinbar „schnellste“ Weg führt auch manchen Lkw bei der Fahrt von der Autobahnabfahrt zu einer großen Lkw-Werkstatt in Kirchbichl durch Langkampfen und Angath, abseits der dafür vorgesehenen Straßen. Von der Abfahrt Langkampfen aus geht es über eine neu gebaute Umfahrung von Oberlangkamp-fen, entlang der Innschleife in das Dorf. Ein Lkw-Fahrverbot in Langkampfen scheint viele Fahrer nicht zu irritieren und ab dem Angather Gemeindegebiet ist es zudem nicht mehr gültig. Erst die engen Gassen im Dorf bremsen die Lkw. Mancher Fahrer, der dann umdrehen will, muss zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt schwierig wird. Selbst die von der Gemeinde Langkampfen aufgestellten Hinweisschilder, auch in englischer Sprache, zusätzlich zu den Fahrverbotstafeln nützen wenig. Die neue Ortsumfahrung von Oberlangkampfen entpuppt sich jetzt als neuer, illegaler Schleichweg. Und als kürzester Weg. „Aber“, so Langkampfens Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser, „wir sprechen hier nicht von einer großen Anzahl, das sind vereinzelte Lkw.“