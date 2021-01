Touristisches Info-Zentrum in Landeck jetzt baureif

Das in Landeck geplante Objekt soll alle „digitalen Stücke“ spielen.

Landeck – Am Donnerstag hat der TVB TirolWest das seit Jahren geplante Info-Zentrum in der Malserstraße erstmals öffentlich präsentiert. Obmann Konrad Geiger zeigte Visualisierungen des Zammer Architekturbüros Platter/Häusler – das Objekt soll heuer beim Reschenscheideckhaus gebaut werden.

Digitale touristische Infos sollen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Sechs moderne Arbeitsplätze und ein Vorstandsbüro würden eingerichtet. An der vorgelagerten Bushaltestelle soll der erste digitale Fahrplananzeiger von Landeck errichtet werden – auf Kosten des TVB, wie Geiger versicherte. Zudem hob der Obmann den „idealen Standort“ an der Via Claudia Augusta hervor.