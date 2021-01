Campagne-Projekt in der Reichenau: Erste 300 Wohnungen nehmen Gestalt an

Innsbruck – Mit insgesamt 1000 Wohnungen, die in vier Bauabschnitten entstehen, bildet das Campagne-Projekt in der Reichenau das Herzstück der städtischen Wohnbauoffensive in Innsbruck. Das „Baufeld 1“ mit vier Baukörpern liegt laut Aussendung der Stadt voll im Zeitplan, der Rohbau ist so gut wie fertig.