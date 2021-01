Thiersee baut eine neue Schule für 14 Millionen Euro

Thiersee – Drei Volksschulen hat die Gemeinde Thiersee für seine knapp 3000 Einwohner, und trotzdem herrscht (wie vielerorts) Platzmangel. Ein Neubau in Vorderthiersee soll nun den am dichtesten besiedelten Ortsteil der 108 Quadratkilometer umfassenden Gemeinde entlasten. Dafür werden bis zu 14 Mio. Euro in die Hand genommen.