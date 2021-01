Piste am Innsbrucker Flughafen wird um 16,8 Mio. Euro saniert

Innsbruck – Der Unterbau der Start- und Landebahn am Flughafen Innsbruck stammt noch aus den 1950er- und 60er-Jahren und wurde bisher alle 10 bis 15 Jahre durch das Auftragen dünner Asphaltschichten saniert. Mittlerweile befinden sich diese Schichten aber in einem schlechten Zustand und müssen grundlegend überholt werden, gibt der Flughafen Innsbruck in einer Aussendung bekannt. Die ersten Arbeiten dafür beginnen bereits in den Monaten März und April mit kleineren Grabungsarbeiten neben der Piste. Von 20. September 2021 bis 18. Oktober 2021 finden die Hauptarbeiten an Start- und Landebahn sowie an Teilen der Rollwege statt. In dieser Zeit wird die Piste gesperrt sein.