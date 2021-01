Netflix-Serie „Lupin“: Schlag nach beim Meister der Diebe

Als Meisterdieb im modernen Gewand gibt es ein Wiedersehen mit Omar Sy (dem unkonventionellen Hauskrankenpfleger aus dem Filmhit „Ziemlich beste Freunde“ von 2011). In „Lupin“ schlüpft Sy in die Hauptrolle des Assane Diop. Der hält sich in Paris mit nicht immer ganz astreiner Arbeit über Wasser – sich selbst und seinen Sohn Raoul. Wie sein literarisches Vorbild Arsène Lupin versteht es auch Assane blendend, Identitäten zu wechseln und die Polizei in die Irre zu führen, stets einen Schritt voraus.