Corona-Online-Registrierungspflicht vor Einreise in Kraft

Einreisende nach Österreich sind seit dem heutigen Freitag dazu verpflichtet, sich im Voraus online zu registrieren. Die entsprechende rechtliche Grundlage, eine Novelle der COVID-19-Einreiseverordnung, ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kraft. Bei einer Kontrolle ist die Bestätigung der Registrierung elektronisch oder ausgedruckt vorzuweisen.

Die Daten der Onlineregistrierung werden automatisch an die für den Aufenthaltsort in Österreich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde weitergeleitet. Die elektronische Registrierungspflicht soll mithelfen, die Kontrolle der Quarantäne zu verbessern sowie das Contact Tracing zu erleichtern.

Das vorzeitige Beenden der Quarantäne durch einen negativen PCR- oder Antigen-Test ist frühestens am fünften Tag möglich. Ansonsten ist die Einreise aus allen übrigen Ländern - mit gewissen Ausnahmen wie medizinische Gründe, besonders berücksichtigungswürdige Gründe im familiären Kreis, berufliche Zwecke - weiterhin verboten, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums. ́

Bei der Online-Anmeldung sind Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten sowie jene Länder anzugeben, in denen man sich in den zehn Tagen vor der Reise aufgehalten hat.