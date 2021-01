NEOS überzeugt von Arbeit der U-Kommission zu Terroranschlag

Im „Geheimdienstausschuss“ im Parlament wurde am heutigen Freitag der - ungeschwärzte - Zwischenbericht der Untersuchungskommission zum Terror-Anschlag in Wien vom 2. November vorgelegt. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) müsse in der Sitzung endlich Antworten liefern, forderte NEOS-Wehrsprecher Douglas Hoyos im Vorfeld. Im Nachhinein zeigte er sich gegenüber der APA zufrieden. Sein Vertrauen in die Kommission und ihre Vorsitzende Ingeborg Zerbes sei noch gestiegen.