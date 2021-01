Laschet als Parteichef: Die CDU will nicht experimentieren

Vielfalt und Menschlichkeit sprach er auch in den sehr persönlichen Passagen seiner Rede an. Als er von seinem Vater sprach, für den als Bergmann unter Tage Vertrauen in seine Kameraden überlebenswichtig war, egal woher diese kamen oder welche Religion sie hatten. „Vertrauen ist das, was uns trägt.“ In Amerika sei dieses Vertrauen zerbrochen, indem der Präsident Zwietracht und Misstrauen gesät habe. Aber auch in Deutschland wirke das Gift, wenn man an die Reichskriegsflaggen an den Stufen zum Bundestag vor einigen Wochen denke oder an die Ermordung von Walter Lübcke. Es gehe nicht darum, zu polarisieren, sondern darum, Klartext zu reden und zu integrieren. „Ich bin vielleicht nicht perfekt in Inszenierungen, aber ich bin Armin Laschet, und darauf können Sie sich verlassen.“ Die Mehrheit der insgesamt 1001 Delegierten wollte sich bei der Abstimmung dann tatsächlich auf Laschet verlassen.