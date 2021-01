AK klagt zu Reisestornos

Linz –Normalerweise ist klar: Wenn man eine Reise gebucht hat und es kommt zu einer Reisewarnung – wie zuletzt in der Corona-Pandemie am laufenden Band –, bekommt man eine kostenlose Stornierung. Doch bucht man bei einem Veranstalter, der in einem anderen Land sitzt und sich an den dortigen Reisewarnungen orientiert, ist die Rechtslage nicht ganz klar. Die AK hat in einem solchen Fall nun für zwei Österreicherinnen eine kostenlose Stornierung durchgesetzt. Nun folgt eine Musterklage.