UNO-Blauhelmsoldat bei Minenexplosion in Mali getötet

Bei der Explosion einer Mine ist im Norden Malis ein UNO-Friedenssoldat getötet worden. Nach Angaben der UNO-Mission MINUSMA fuhr er am Freitagnachmittag mit seinem Tanklastwagen nahe der Stadt Tessalit über die Mine. Der Lastwagen war Teil eines Logistikkonvois. Ein weiterer UNO-Blauhelmsoldat an Bord des Fahrzeugs wurde schwer verletzt. Nach Informationen des Verteidigungsministeriums in Wien waren von dem Vorfall keine Österreicher betroffen, wie es auf Anfrage hieß.