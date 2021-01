Verbesserung der Abläufe bei der Winterdienstflotte gefordert

Innsbruck – Zwei Tage nach den heftigen Schneefällen, die auch das Leben in der Landeshauptstadt beeinträchtigt hatten, und einen Tag bevor sich die nächsten Flocken auf Innsbruck senken werden, war für Vizebürgermeister Johannes Anzengruber am Samstag klar, dass ein paar Schrauben am Stellrad gedreht werden müssen. Wie berichtet, hat BM Georg Willi (Grüne) nach Kritik von Bürgern, denen die Räumarbeiten zu langsam gegangen waren und die städtische Mitarbeiter sogar angefeindet hatten, erklärt, dass alles unternommen worden sei, aber der Schneeräumdienst mit 25 Fahrzeugen, 70 Mitarbeitern und 20 Privatdienstleistern im großflächigen Stadtgebiet eben nicht überall gleichzeitig sein könne.