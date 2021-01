Märchenhafter erster Weltcupsieg - Feller gewinnt in Flachau

Manuel Feller hat Flachau erneut zum Schauplatz eines Wintermärchens gemacht. Dort, wo einst der Stern von Hermann Maier aufgegangen ist, holte sich der Tiroler (28) am Samstag im Slalom seine ersten Weltcupsieg. Und das trotz des Riesendrucks, den sich Feller selbst aufgeladen hatte, weil der die Piste im Vorfeld als zu leichte „Märchenwiese“ bezeichnet hatte. Hinter Feller und Clement Noel (FRA) sichert sich Adelboden-Sieger Marco Schwarz sein drittes Podium in Folge.

Premierensieger Feller holte sich dank Laufbestzeit im Finale des Wengen-Ersatzslaloms auch das rote Trikot des Disziplinenführenden zurück. Er liegt vor dem zweiten Slalom am Sonntag aber nur einen Punkt vor Schwarz. Er hatte einst nach einem verpassten Geburtstag Freunden versprochen, bei seinem ersten Weltcupsieg zehn Flugtickets nach Bangkok und retour zu kaufen. „Das wird jetzt also teuer“, erklärte Feller schmunzelnd.“ Er sollte am besten am Sonntag (10.30/13.45 Uhr/live ORF 1) nochmals zuschlagen, denn der Ersatzslalom für Kitzbühel ist mit 150.000 Euro deutlich besser dotiert.