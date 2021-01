Österreichs Rodler in Oberhof zurück in der Erfolgsspur

Die österreichischen Rodler haben sich nach den enttäuschenden Europameisterschaften am Samstag in Oberhof mit einem Sieg und zwei weiteren Podesträngen zurückgemeldet. Damit tankten sie viel Selbstvertrauen für den nächstwöchigen Heimweltcup in Igls. Die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller feierten 0,009 Sek. vor den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt ihren vierten Saisonsieg. Jonas Mülller und David Gleirscher mussten sich im Einsitzer nur Felix Loch geschlagen geben.