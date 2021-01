Tim Mälzer feiert 50. Geburtstag mit Riesenkochparty

Hamburg – Trübsal blasen am 50. Geburtstag? Das passt nicht zu Tim Mälzer. Der Hamburger Fernsehkoch will stattdessen mit Hunderten Menschen kochen und feiern – natürlich Corona-gerecht. Der Gastronom und Unternehmer lädt nämlich online zum „Cook Along“. „Ich gehöre zu den Menschen, die leidenschaftlich gern ihren Geburtstag mit vielen Menschen, Freunden und Familie feiern. Es ist nun mal ein Ehrentag“, sagt Mälzer.

Er hat sich dafür mit sich selbst in der Küche seines Restaurants „Die gute Botschaft“ an der Außenalster in Hamburg verabredet. Das Koch-Date wird in den sozialen Medien übertragen. Jeder kann sich dazuschalten. Wenn es nach dem „Küchenbullen“ geht, darf das Internet-Event gern eine Rekordparty werden. „Ich glaube, es wird das größte verbindende Social-Distancing-Event, das man sich nur vorstellen kann.“