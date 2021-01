Leipzig bei Wolfsburg 2:2 - Dortmund nur 1:1 gegen Mainz

RB Leipzig hat den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Der Tabellenzweite kam am Samstag beim von Oliver Glasner gecoachten und auf Rang sechs liegenden VfL Wolfsburg über ein 2:2 nicht hinaus und liegt jetzt einen Zähler hinter Leader Bayern München zurück, der erst am Sonntag den SC Freiburg zu Gast hat. Ebenfalls nicht voll punkten konnte der Vierte Borussia Dortmund, der beim ehemaligen Schlusslicht Mainz nur 1:1 spielte.