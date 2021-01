Weltcup-Titelverteidiger Kilde zieht sich Kreuzbandriss zu

Für Aleksander Aamodt Kilde ist die Skisaison vorzeitig zu Ende. Der Sieger des alpinen Gesamtweltcups der vergangenen Saison hat sich am Samstag bei einem Sturz im Super-G-Training in Hinterreit (Salzburg) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, gab der norwegische Verband am Abend auf Facebook bekannt. Er ist bereits der dritte Läufer aus dem norwegischen Team, der verletzungsbedingt die Saison beenden muss.

„Es ist so, wie ich befürchtet“, erklärte Kilde nach einer MRT-Untersuchung in Innsbruck. „Es ist besonders ärgerlich, weil ich in der Form meines Lebens bin, aber ich werde stark zurückkommen“, sagte der 28-Jährige, der schon am Sonntag operiert werden soll. Der Norweger liegt im Gesamtweltcup auf Rang zwei hinter dem Franzosen Alexis Pinturault und führt vor den Kitzbühel-Rennen in der kommenden Woche die Abfahrtswertung an.