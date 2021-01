Regierung gibt Entscheidung über Corona-Maßnahmen bekannt

Die von ihm angekündigte Rückkehr der Schüler in die Klassen ab 25. Jänner - im Schichtbetrieb - ist wohl ebenso vom Tisch wie Öffnungen in Handel, Gastronomie oder Tourismus. Vielmehr ist mit einer Verlängerung des „harten“ Lockdown bis in die Semesterferien (sie enden in der Steiermark am 21. Februar) zu erwarten. Begonnen haben die Schließungen - zunächst noch „light“ - am 3. November, nach zweimaligem Wechsel gilt seit 26. Dezember die „harte“ Version mit Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr, geschlossenem Handel, Dienstleistern, Gastronomie, Hotels, Kultur- und Sportbetrieb sowie Distanzunterricht.