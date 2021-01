Schneefall in Tirol sorgte erneut für Chaos, Lawinengefahr weiter hoch

In Alpbach kam es am Sonntag zu einem Zusammenstoß eines Schneefahrzeuges mit einem Pkw.

„Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass sich die Situation vor Mittwoch verbessert“, sagt Rudi Mair, Chef des Tiroler Lawinenwarndienstes. Vorerst gilt noch in weiten Teilen des Landes Warnstufe drei bis vier. „Stufe fünf werden wir jedoch nirgends erreichen“, prognostiziert Mair. Neben dem vielen Neuschnee nennt er die lang anhaltend tiefen Temperaturen als Grund dafür, dass die Lawinengefahr so lange Zeit so groß bleibe. „Die Kälte konserviert das alles. Wenn es dann aber wärmer wird, bin ich optimistisch, dass sich die Lage entspannt.“ Er meint, es könne von Glück gesprochen werden, dass am Wochenende trotz zahlreicher Lawinenabgänge keine Menschen zu Schaden gekommen seien. „Die Leute sind vernünftig gewesen und haben auf gefährliche Skitouren verzichtet.“