Krise in Italien: Conte stellt Vertrauensfrage

Nicola Zingaretti (PD), Giuseppe Conte (Premier) und Luigi di Maio (Fünf Sterne) sollen die neue Regierung anführen. © AFP

Rom – Italiens Demokratische Partei (PD), zweitstärkste Einzelpartei im italienischen Parlament, stärkt in der Regierungskrise Premierminister Giuseppe Conte den Rücken. PD-Chef Nicola Zingaretti richtete am Sonntag einen Appell an „alle demokratischen, liberalen und europafreundlichen Parteien“, damit sie im Parlament der Regierung Conte ihr Vertrauen aussprechen.

„Italien muss die Impfkampagne fortsetzen, das Wiederaufbauprogramm mit wichtigen sozialen Reformen umsetzen und die Beschäftigung garantieren“, sagte Zingaretti bei einer Sitzung des Parteigremiums am Sonntag in Rom. Das Land könne sich einen Regierungssturz in dieser Phase der Pandemie nicht erlauben.

📽 Video | Conte stellt sich in Italien der Vertrauensfrage

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Die Regierung hatte am Mittwoch mit dem Austritt der Kleinpartei Italia Viva von Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi ihre Mehrheit verloren. Im Streit um milliardenschwere EU-Hilfsgelder zum Wiederaufbau des Landes nach der Corona-Pandemie hatten die beiden Ministerinnen der Italia Viva ihren Rücktritt erklärt. Renzi hatte gefordert, mehr Mittel in das Gesundheitswesen zu investieren und Gelder aus dem Eurorettungsschirm abzurufen. In den Augen des Chefs der so genannten Wirtschaftsweisen in Deutschland, Lars Feld, hatte der 46-Jährige mit seiner Forderung im Grunde Recht. „Aber deswegen eine Regierungskrise zu provozieren, ist übertrieben“, sagte Feld der italienischen Zeitung La Repubblica.

TT-ePaper testen und eine von drei Cookit Küchenmaschinen gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent