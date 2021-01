„Inntal summt“ heuer in privaten Gärten

Roppen – Es hat sich etwas geändert in den letzten Jahren. Nicht nur das Klima – aufmerksame Beobachter werden bemerkt haben, dass es immer weniger summt und krabbelt. Wie die Süddeutsche Zeitung bereits 2017 berichtete: Seit 1989 hat die Masse der Insekten um gut drei Viertel abgenommen. Der Verein Regio Imst hatte 2018 mit einem engagierten Projekt geantwortet: „Das Inntal summt“ brachte in sieben teilnehmenden Gemeinden das Thema ins öffentliche Bewusstsein. Mit Erfolg: Gut 50 öffentliche Flächen mit einer Größe zwischen zehn und 200 m² wurden in Roppen, Haiming, Silz, Stams, Mötz, Obsteig und Mieming gezielt mit heimischen Blühpflanzen besetzt. Nicht weniger als 53.000 Euro wurden dafür eingesetzt, diese erste Phase wurde 2019 abgeschlossen.