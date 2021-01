Ortskernerneuerung in Angerberg: Kleiner Ort mit großen Plänen

Angerberg – In kleinen Schritten und mit jahrelangen Pausen zwischen den Projekten bekommt die kleine Gemeinde Angerberg einen neuen Dorfkern. Die Volksschule und der Kindergarten sind bereits neu, wobei Letzterer mittlerweile an die Kapazitätsgrenze stößt, eine Veranstaltungshalle und ein moderner Bauhof reihten sich ebenfalls in die Liste ein. Jetzt soll auch das Gemeindeamt übersiedeln und für die ehemalige Volksschule eine Lösung gefunden werden. Aber, so Bürgermeister Walter Osl, es ging auch um einen neuen Dorfplatz und eine Lösung für die Verkehrsführung in diesem Bereich.